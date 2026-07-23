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В Госдуме предложили повысить допустимую скорость на качественных дорогах

В то же время зампред комитета ГД по транспорту Юрий Григорьев считает, что в зонах плохого покрытия ее нужно снижать.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Допустимую скорость движения автомобилей по трассам стоит увеличить в тех местах, где качество дорог позволят это сделать. Напротив, в зонах плохого покрытия предел нужно снижать, заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).

«Считаю, что на качественных современных трассах существующие скоростные ограничения действительно необходимо пересматривать в сторону увеличения. Нет смысла сохранять ограничение 90 км/ч на дороге, технические характеристики и уровень безопасности которой позволяют двигаться быстрее», — сказал депутат.

По его мнению, при определении скоростного режима необходимо учитывать категорию и техническое состояние дороги, количество полос, наличие разделительных барьеров, освещения, пешеходных переходов и населенных пунктов и статистику аварийности на конкретном участке.

«Я выступаю за дифференцированный подход. На качественных и безопасных трассах скорость можно увеличивать, на аварийных участках — ограничивать, — отметил парламентарий. — Сегодня современные автомобили и новые дороги позволяют пересмотреть нормативы, которые принимались совершенно в других условиях. Но увеличение скорости должно следовать за развитием дорожной инфраструктуры, а не опережать его».

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