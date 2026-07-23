В Госдуме предложили повысить допустимую скорость на качественных дорогах

«Я выступаю за дифференцированный подход. На качественных и безопасных трассах скорость можно увеличивать, на аварийных участках — ограничивать, — отметил парламентарий. — Сегодня современные автомобили и новые дороги позволяют пересмотреть нормативы, которые принимались совершенно в других условиях. Но увеличение скорости должно следовать за развитием дорожной инфраструктуры, а не опережать его».