Украина потребовала от Польши оборудование для ремонта истребителей МиГ-29

Украина откажется от польских истребителей МиГ-29, если Варшава не поставит ей специализированное техническое оборудование для их ремонта и обслуживания. Об этом в среду, 22 июля, сообщил украинский журнал «Милитарный», ссылаясь на Минобороны страны.
Осенью 2025 года представители украинской армии провели в Польше техническую инспекцию самолетов МиГ-29 советского производства. По ее итогам был сделан вывод, что истребители не могут совершать боевые вылеты, потому что находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта.
Поэтому Украина потребовала у Польши передать ей ремонтные стенды и средства технического обслуживания. Без них Киев не будет принимать самолеты.
Отмечается, что для Министерства обороны Польши это требование оказалось неприемлемым, и переговоры зашли в тупик, передает РБК.
2 июля сообщалось, что польские власти намерены утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые ранее планировалось отправить на Украину. Уточнялось, что сделка по поставкам самолетов была сорвана из-за отказа Киева передавать технологии беспилотников.