Украина потребовала от Польши оборудование для ремонта истребителей МиГ-29

Осенью 2025 года представители украинской армии провели в Польше техническую инспекцию самолетов МиГ-29 советского производства. По ее итогам был сделан вывод, что истребители не могут совершать боевые вылеты, потому что находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта.