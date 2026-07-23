США готовят замену истекающей универсальной пошлине

Этот универсальный тариф был введен на 150 дней в феврале 2026 года, после того как Верховный суд США отменил значительную часть пошлин, установленных господином Трампом на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Теперь Белый дом пытается восстановить систему тарифов, ссылаясь на другие нормы законодательства, прежде всего на раздел 301 Закона о торговле 1974 года, который позволяет вводить ограничения по итогам расследования недобросовестных торговых практик.