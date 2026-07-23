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США готовят замену истекающей универсальной пошлине

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает ввести торговые тарифы в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 экономик, пишет Financial Times. Новые сборы могут быть введены уже на этой неделе. Они заменят 10-процентную пошлину, действие которой сейчас затрагивает большую часть американского импорта и истекает 24 июля.

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает ввести торговые тарифы в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 экономик, пишет Financial Times. Новые сборы могут быть введены уже на этой неделе. Они заменят 10-процентную пошлину, действие которой сейчас затрагивает большую часть американского импорта и истекает 24 июля.

Этот универсальный тариф был введен на 150 дней в феврале 2026 года, после того как Верховный суд США отменил значительную часть пошлин, установленных господином Трампом на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Теперь Белый дом пытается восстановить систему тарифов, ссылаясь на другие нормы законодательства, прежде всего на раздел 301 Закона о торговле 1974 года, который позволяет вводить ограничения по итогам расследования недобросовестных торговых практик.

Новые пошлины могут быть введены под предлогом того, что иностранные государства не препятствуют импорту товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торговые войны non-stop».

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