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На Камчатке предупредили об опасности приближения к четырем вулканам

Продолжается активность Безымянного, Шивелуча, Ключевского и Крашенинникова.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июля. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке рекомендуют не приближаться к четырем вулканам на полуострове из-за их активности. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона рекомендуют не приближаться к исполинам», — сообщили в профильном министерстве.

Как уточнили агентству в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, 23 июля на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту до 7,5 км. О пеплопадах в населенных пунктах не сообщается.

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