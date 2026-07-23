На Камчатке предупредили об опасности приближения к четырем вулканам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июля. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке рекомендуют не приближаться к четырем вулканам на полуострове из-за их активности. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона рекомендуют не приближаться к исполинам», — сообщили в профильном министерстве.
Как уточнили агентству в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, 23 июля на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту до 7,5 км. О пеплопадах в населенных пунктах не сообщается.
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