ЦИК опубликовал декларации кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий задекларировал доход за 2025 год в размере 14,8 млн руб., который сложился из его зарплат в Госдуме и в МГУ им. М. В. Ломоносова, где он занимает пост президента факультета мировой политики. Ему принадлежат два участка и жилой дом в Подмосковье и три квартиры, в том числе столичная площадью 169 кв. м.