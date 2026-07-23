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ЦИК опубликовал декларации кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Центризбирком опубликовал 22 июля декларации о доходах 246 кандидатов в Госдуму от ЛДПР, вошедших в федеральный список партии. Никто из его общефедеральной части в десятку наиболее обеспеченных не попал. Самым «ресурсным» выдвиженцем оказался недавно вступивший в партию совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин: за прошлый год он заработал 448 млн руб. и скопил на счетах 1,5 млрд руб.

Центризбирком опубликовал 22 июля декларации о доходах 246 кандидатов в Госдуму от ЛДПР, вошедших в федеральный список партии. Никто из его общефедеральной части в десятку наиболее обеспеченных не попал. Самым «ресурсным» выдвиженцем оказался недавно вступивший в партию совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин: за прошлый год он заработал 448 млн руб. и скопил на счетах 1,5 млрд руб.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий задекларировал доход за 2025 год в размере 14,8 млн руб., который сложился из его зарплат в Госдуме и в МГУ им. М. В. Ломоносова, где он занимает пост президента факультета мировой политики. Ему принадлежат два участка и жилой дом в Подмосковье и три квартиры, в том числе столичная площадью 169 кв. м.

Занимающая третье место в списке первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева указала заработок в 16,1 млн руб., дом (244,5 кв. м) и участок в Подмосковье, а также автомобиль Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC.

Второй номер списка участник спецоперации Алексей Верещагин (1,6 млн руб. дохода) и вовсе не задекларировал никакой недвижимости.

Подробнее — в материале «Ъ» «Либерал-демократы уступили новичку».

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