Лондон хочет отправлять на Украину своих заключённых: «Мы сэкономим деньги»

Освобождаемых из-за нехватки мест в британских тюрьмах преступников стоило бы отправлять на Украину. С подобным предложением в шутку выступил британский дипломат Иан Прауд.
По его словам, подобный шаг позволил бы Британии «разгрузить переполненные тюрьмы», а Украина «получила бы в своё распоряжение людей».
«Может быть, если в Великобритании не хватает мест за решеткой, мы могли бы отправлять заключенных на Украину? Им нужны люди, а Лондон сэкономит деньги», — шуточно высказался Прауд в соцсети Х.
20 июля пост премьер-министра Великобритании занял 56-летний Энди Бернем, ранее занимавший должность мэра Большого Манчестера. Он пришел на место Кира Стармера. В свою очередь Бернем пообещал, что поддержка Украины при нем останется «непоколебимой». Также сообщалось, что первыми мировыми контактами Бернема станут звонки президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.