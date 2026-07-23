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Лондон хочет отправлять на Украину своих заключённых: «Мы сэкономим деньги»

В Британии предложили отправлять заключённых на Украину ради экономии.

Источник: Комсомольская правда

Освобождаемых из-за нехватки мест в британских тюрьмах преступников стоило бы отправлять на Украину. С подобным предложением в шутку выступил британский дипломат Иан Прауд.

По его словам, подобный шаг позволил бы Британии «разгрузить переполненные тюрьмы», а Украина «получила бы в своё распоряжение людей».

«Может быть, если в Великобритании не хватает мест за решеткой, мы могли бы отправлять заключенных на Украину? Им нужны люди, а Лондон сэкономит деньги», — шуточно высказался Прауд в соцсети Х.

20 июля пост премьер-министра Великобритании занял 56-летний Энди Бернем, ранее занимавший должность мэра Большого Манчестера. Он пришел на место Кира Стармера. В свою очередь Бернем пообещал, что поддержка Украины при нем останется «непоколебимой». Также сообщалось, что первыми мировыми контактами Бернема станут звонки президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

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