ВЭБ.РФ будет координировать работу регионов по привлечению инвестиций

Среди полномочий, которыми наделяются регионы, — создание агентств развития, занимающихся привлечением инвестиций (впрочем, по данным Минэкономики, с 2025 года они уже функционируют по всей стране), а также формирование инвесткомитетов, призванных защищать интересы инвесторов и содействовать урегулированию разногласий бизнеса и государства. Также в законе прописывается, что регионы могут утверждать инвестдекларации, в которых закрепляются приоритеты их инвестиционного развития.