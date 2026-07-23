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23 июля ракетную опасность объявили в трёх регионах России

Ракетную опасность объявили в Липецкой, Тульской и Воронежской областях. Об угрозе сообщили губернаторы регионов Игорь Артамонов, Дмитрий Миляев и Александр Гусев в своих каналах в «Максе».

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность», — написал Миляев.

Главы Липецкой и Воронежской областей опубликовали аналогичные предупреждения.

В Донецкой Народной Республике из-за атак ударных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) и детонации взрывоопасных предметов погибли два человека, ещё десять мирных жителей пострадали. В результате обстрелов также повреждены пять жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры, а также один легковой автомобиль. Объекты расположены в городских округах Донецк, Торез, Мариуполь, Горловка, Дебальцево, а также в Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском муниципальных округах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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