Эксперты предупредили о рисках для всех российских приложений

Эксперты считают, что это создает опасный прецедент для российских IT-компаний. Под ограничения, по их оценке, могут попадать не только мессенджеры и почтовые сервисы, но и другие крупные платформы, которые по российскому законодательству обязаны взаимодействовать с госорганами и передавать им данные.