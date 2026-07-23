В Хабаровском крае 23 июля ожидаются дожди и грозы, в северных районах будет сухо

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля на территории Хабаровского края опасных метеоявлений не прогнозируется. Однако погода будет разной в зависимости от района. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске завтра возможен кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит от +18 до +20 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +28…+30 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, его скорость — 3−11 метров в секунду.
В южных районах края ожидается дождь, местами ливень и гроза. Ночная температура установится на отметках от +16 до +21 градуса. Днём воздух прогреется до +27…+32 градусов. Ветер юго-восточный, 7−12 метров в секунду.
В центральных районах региона прогнозируют кратковременный дождь. Исключение — Советско-Гаванский и Ванинский муниципальные округа, там существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит от +13 до +20 градусов. Днём воздух прогреется от +20 до +32 градусов. Ветер северо-восточный, 3−11 метров в секунду.
В северных районах Хабаровского края завтра будет сухо. Ночная температура там колеблется от +8 до +17 градусов. Днём воздух прогреется от +13 до +30 градусов. Ветер различных направлений, 5−12 метров в секунду.
Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают, что такая погода характерна для июля в Хабаровском крае. Жителям и гостям региона советуют при грозах и ливнях соблюдать осторожность, не оставлять автомобили в низинах и не укрываться под высокими деревьями. Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим на мокрой дороге.
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