В Хабаровском крае 23 июля ожидаются дожди и грозы, в северных районах будет сухо

Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают, что такая погода характерна для июля в Хабаровском крае. Жителям и гостям региона советуют при грозах и ливнях соблюдать осторожность, не оставлять автомобили в низинах и не укрываться под высокими деревьями. Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим на мокрой дороге.