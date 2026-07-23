Дочь Чарли Шина раскрыла, что живёт на доходы от OnlyFans без помощи отца

Ранее Чарли Шин и его бывшая жена Брук Мюллер завершили многолетний спор об алиментах. Суд утвердил соглашение, по которому актёр выплатит экс-супруге $500 тыс. двумя частями и компенсирует $60 тыс. судебных расходов. Эта сумма закроет претензии за период с марта 2011 года по июль 2026-го. Мюллер утверждала, что Шин должен был перечислять ей по $55 тыс. ежемесячно, но со временем прекратил выплаты. Актёр отрицал задолженность и заявлял, что сам заботился об их сыновьях-близнецах Бобе и Максе. Родители сохранят законную опеку, однако подростки продолжат жить с отцом. Изначально Мюллер требовала около $15 млн, оценивая основной долг в $9 млн, а проценты — в $6,5 млн.