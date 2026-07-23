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В России предложили изменить разрешенную скорость авто: вот в каком случае

В Госдуме хотят повысить допустимую скорость авто на качественных дорогах.

Источник: Комсомольская правда

На участках дорог с хорошим покрытием надо повысить разрешенную скорость, а на трассах с неудовлетворительным состоянием полотна — снизить. С подобным предложением выступил зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев.

«Считаю, что на качественных современных трассах существующие скоростные ограничения действительно необходимо пересматривать в сторону увеличения. Нет смысла сохранять ограничение 90 км/ч на дороге, технические характеристики и уровень безопасности которой позволяют двигаться быстрее», — пояснил он для ТАСС.

По мнению депутата, при установлении допустимой скорости нужно принимать во внимание категорию и состояние трассы, число полос, наличие ограждений, освещения, пешеходных переходов и жилых зон, а также данные по аварийности.

Тем временем в ГД также предложили временно отменить утильсбор на легковые автомобили до 1 января 2030 года.

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