В России предложили изменить разрешенную скорость авто: вот в каком случае

На участках дорог с хорошим покрытием надо повысить разрешенную скорость, а на трассах с неудовлетворительным состоянием полотна — снизить. С подобным предложением выступил зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев.
«Считаю, что на качественных современных трассах существующие скоростные ограничения действительно необходимо пересматривать в сторону увеличения. Нет смысла сохранять ограничение 90 км/ч на дороге, технические характеристики и уровень безопасности которой позволяют двигаться быстрее», — пояснил он для ТАСС.
По мнению депутата, при установлении допустимой скорости нужно принимать во внимание категорию и состояние трассы, число полос, наличие ограждений, освещения, пешеходных переходов и жилых зон, а также данные по аварийности.
Тем временем в ГД также предложили временно отменить утильсбор на легковые автомобили до 1 января 2030 года.