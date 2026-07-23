Евгений Трофимов продал песню Настасье Самбурской за 500 тысяч рублей

О размере выплаты Трофимов рассказал в шоу «Вопрос ребром». Артист отметил, что максимальный гонорар за один написанный трек в его практике составил семь тысяч долларов. При этом он не стал раскрывать название песни, ставшей причиной такой крупной сделки. Сейчас Трофимов известен прежде всего как лидер «Комнаты культуры» и автор хита «Поезда», однако до роста популярности группы он активно работал в качестве композитора для коллег по сцене.