Евгений Трофимов продал песню Настасье Самбурской за 500 тысяч рублей

О размере выплаты Трофимов рассказал в шоу «Вопрос ребром». Артист отметил, что максимальный гонорар за один написанный трек в его практике составил семь тысяч долларов. При этом он не стал раскрывать название песни, ставшей причиной такой крупной сделки. Сейчас Трофимов известен прежде всего как лидер «Комнаты культуры» и автор хита «Поезда», однако до роста популярности группы он активно работал в качестве композитора для коллег по сцене.
Ранее Настасья Самбурская резко отреагировала на личный совет, который поклонница оставила в записке к букету. Цветы артистке вручили после спектакля. В послании было написано: «Букет “яйцеклетка и сперматозоиды”. Совет дня: заморозь яйцеклетку и живи спокойно». Такое вмешательство в частную жизнь возмутило актрису. Она записала видео и нецензурно высказалась в адрес автора записки, послав её по всем известному направлению.
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