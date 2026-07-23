Матвиенко заявила, что Борис Эйфман пользуется высоким признанием в РФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Среди поклонников творчества балетмейстера Бориса Эйфмана много представителей российской власти. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала в документальном фильме к 80-летию Эйфмана «Бесстрашие таланта».
«Я не пропустила ни одни гастроли его в Москве. У нас есть клуб такой, любителей творчества Бориса Яковлевича. Мы собираемся этим клубом и обязательно все идем вместе на спектакль. Причем поклонницей его таланта являюсь не только я, но и много людей во власти», — отметила она.
Матвиенко также поделилась тем, как работает Борис Эйфман. По ее словам, балетмейстер заставляет танцоров шлифовать каждое движение.
«Спрос на Эйфмана огромный, на гастроли. Русофобия, я уверена, пройдет. У него график на год, на пять лет был всегда расписан — так его ждали за рубежом», — добавила сенатор.
Борис Эйфман родился 22 июля 1946 года в Рубцовске в Алтайском крае. Удостоен званий Героя Труда РФ (2026), народного артиста РФ (1996). Балетмейстер Ленинградского хореографического училища имени Вагановой (ныне Академия русского балета имени Вагановой; 1971−1977), организатор и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана (1977 — н. в.). Лауреат Государственной премии РФ (2018).