Матвиенко заявила, что Борис Эйфман пользуется высоким признанием в РФ

«Я не пропустила ни одни гастроли его в Москве. У нас есть клуб такой, любителей творчества Бориса Яковлевича. Мы собираемся этим клубом и обязательно все идем вместе на спектакль. Причем поклонницей его таланта являюсь не только я, но и много людей во власти», — отметила она.