США хотят начать военную кампанию ещё в одной стране: под прицелом Западная Африка

США рассматривают возможность проведения военной кампании на территории Мали, государства, расположенного в Западной Африке. Об этом пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на ряд источников, предоставивших информацию на условиях анонимности.
Сообщается, что целью американских военных станет группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», позиционирующей себя как часть «Аль-Каиды»*.
«В случае положительного решения эта страна станет восьмой в списке государств, где президент США Дональд Трамп приказал нанести удары после начала второго срока», — сказано в публикации.
Издание сообщает, что среди высокопоставленных американских чиновников существуют серьёзные разногласия о целесообразности военной операции в Мали. В частности, противники данного плана опасаются, что присутствие военных США в Мали создаст риск столкновения с находящимися в регионе российскими силами.
Как США одиннадцатую ночь подряд атакуют Иран, читайте здесь на KP.RU.
Ранее вооруженные силы (ВС) Мали сообщили о масштабной и скоординированной серии нападений, совершенных повстанческими группировками рано утром в субботу, 4 июля.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.