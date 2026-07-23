США хотят начать военную кампанию ещё в одной стране: под прицелом Западная Африка

Издание сообщает, что среди высокопоставленных американских чиновников существуют серьёзные разногласия о целесообразности военной операции в Мали. В частности, противники данного плана опасаются, что присутствие военных США в Мали создаст риск столкновения с находящимися в регионе российскими силами.