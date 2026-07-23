Постпред США Уитакер обсудил с Зеленским поставки Patriot и БПЛА на Украину

Администрация Дональда Трампа задержала выделения дополнительной военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, которую ранее утвердил Конгресс страны. Американист Павел Кошкин объяснил, вправе ли администрация главы Белого дома блокировать решения Конгресса, и рассказал, насколько эти деньги нужны Киеву в нынешней ситуации. В своем выступлении сенатор Дик Дурбин заявил, что вопрос расходования заблокированных средств теперь «будет принимать новый президент, кто бы им ни стал».