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Постпред США Уитакер обсудил с Зеленским поставки Patriot и БПЛА на Украину

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянса Мэттью Уитакер провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, которые были посвящены поставкам по БПЛА и ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянса Мэттью Уитакер провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, которые были посвящены поставкам по БПЛА и ракет-перехватчиков для систем Patriot.

По словам постпреда США, после саммита НАТО он провел встречи с украинским лидером и представителями высшего руководства республики.

— Мы обсудили заключение сделки американского президента Дональда Трампа по дронам и продвижение вопроса с перехватчиками для Patriot, — написал в среду, 22 июля, дипломат в соцсети Х.

Других подробностей переговоров он не привел.

Администрация Дональда Трампа задержала выделения дополнительной военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, которую ранее утвердил Конгресс страны. Американист Павел Кошкин объяснил, вправе ли администрация главы Белого дома блокировать решения Конгресса, и рассказал, насколько эти деньги нужны Киеву в нынешней ситуации. В своем выступлении сенатор Дик Дурбин заявил, что вопрос расходования заблокированных средств теперь «будет принимать новый президент, кто бы им ни стал».

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