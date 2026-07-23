Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЛДПР предложила расширить образовательный кредит под 3% на все специальности

Советник председателя партии Дмитрий Шатунов заявил, что государственная поддержка должна предоставляться на равных основаниях всем гражданам.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил распространить льготные образовательные кредиты по ставке 3% годовых на все программы высшего образования в государственных аккредитованных вузах. Соответствующее письмо направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, документ есть в распоряжении ТАСС.

«Мы призываем рассмотреть вопрос о пересмотре действующего порядка предоставления льготного образовательного кредита по ставке 3% годовых, распространив эту меру абсолютно на все образовательные программы высшего образования, реализуемые образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию», — сказал ТАСС Слуцкий.

Как говорится в письме, действующий порядок предоставления образовательных кредитов с государственной поддержкой ограничивает круг специальностей, студенты которых могут воспользоваться льготной ставкой. В результате часть абитуриентов и выпускников лишена возможности получить такой кредит только из-за выбранного направления подготовки.

Как заявил ТАСС советник председателя ЛДПР Дмитрий Шатунов, такой подход ставит поступающих и студентов в неравные условия и не соответствует принципам социальной справедливости. «Государственная поддержка должна предоставляться на равных основаниях всем гражданам, поступающим в аккредитованные образовательные организации высшего образования, независимо от выбранного направления подготовки», — подчеркнул он.

В обращении отмечается, что предлагаемая мера позволит обеспечить равные возможности для абитуриентов и студентов, повысить доступность высшего образования и укрепить кадровый потенциал страны.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше