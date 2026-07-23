ЛДПР предложила расширить образовательный кредит под 3% на все специальности

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил распространить льготные образовательные кредиты по ставке 3% годовых на все программы высшего образования в государственных аккредитованных вузах. Соответствующее письмо направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, документ есть в распоряжении ТАСС.
«Мы призываем рассмотреть вопрос о пересмотре действующего порядка предоставления льготного образовательного кредита по ставке 3% годовых, распространив эту меру абсолютно на все образовательные программы высшего образования, реализуемые образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию», — сказал ТАСС Слуцкий.
Как говорится в письме, действующий порядок предоставления образовательных кредитов с государственной поддержкой ограничивает круг специальностей, студенты которых могут воспользоваться льготной ставкой. В результате часть абитуриентов и выпускников лишена возможности получить такой кредит только из-за выбранного направления подготовки.
Как заявил ТАСС советник председателя ЛДПР Дмитрий Шатунов, такой подход ставит поступающих и студентов в неравные условия и не соответствует принципам социальной справедливости. «Государственная поддержка должна предоставляться на равных основаниях всем гражданам, поступающим в аккредитованные образовательные организации высшего образования, независимо от выбранного направления подготовки», — подчеркнул он.
В обращении отмечается, что предлагаемая мера позволит обеспечить равные возможности для абитуриентов и студентов, повысить доступность высшего образования и укрепить кадровый потенциал страны.