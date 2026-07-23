Две покалеченные тигрицы из Приморья улетели в хоспис Ленинградской области

В хосписе тигрицы будут находиться под круглосуточным наблюдением ветеринаров, получать полноценное питание и уход. Это не первый случай, когда пострадавших краснокнижных хищников отправляют в специализированные приюты. История этих двух самок — ещё одно напоминание о том, как часто человек становится причиной травм диких животных, и о важности ответственного поведения на дорогах и в лесу.