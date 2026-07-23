Две покалеченные тигрицы из Приморья улетели в хоспис Ленинградской области

Две самки амурского тигра, проходившие реабилитацию в Приморье, отправлены в специализированный хоспис для крупных кошек в Ленинградскую область. Решение об их судьбе принял Росприроднадзор после того, как ветеринары признали возвращение в дикую природу невозможным.
Первая хищница — молодая особь около 2,5−3 лет. Её отловили в Облученском районе Еврейской автономной области с застарелым переломом задней лапы: кости срослись неправильно. По мнению экспертов, травма могла быть следствием огнестрельного ранения или столкновения с машиной.
Вторая — взрослая тигрица примерно десяти лет, поступившая в январе 2026 года из Хасанского района. У неё серьёзно повреждена передняя левая лапа — предположительно, тоже после наезда автомобиля. Обе хищницы после лечения не восстановили подвижность, необходимую для охоты и выживания в тайге.
Специалисты Центра «Амурский тигр» совместно с Росприроднадзором решили перевезти животных в хоспис «Дом тигра» в Ленинградской области, где созданы условия для пожизненного содержания зверей, которые не могут вернуться в природу. Для снижения стресса перелёт организовали одним авиарейсом.
В хосписе тигрицы будут находиться под круглосуточным наблюдением ветеринаров, получать полноценное питание и уход. Это не первый случай, когда пострадавших краснокнижных хищников отправляют в специализированные приюты. История этих двух самок — ещё одно напоминание о том, как часто человек становится причиной травм диких животных, и о важности ответственного поведения на дорогах и в лесу.