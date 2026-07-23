В озере под Биробиджаном водолазы МЧС подняли УАЗ с погибшим водителем и собакой

В Биробиджанском районе Еврейской автономной области произошла трагедия. Утром в службу спасения МЧС ЕАО обратились очевидцы. Они сообщили, что у села Раздольное на озере Вероника под воду ушёл автомобиль с водителем. Спасатели незамедлительно выехали на место. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прибывшие первыми спасатели обследовали акваторию озера и обнаружили следы автомобиля, ведущие в воду. На берегу лежали личные вещи мужчины. Сомнений не осталось — машина действительно скрылась под водой.
Для подъёма автомобиля потребовалась помощь водолазов МЧС России из Хабаровска. Специалисты обследовали дно, определили точное положение машины и провели несколько спусков. Условия работы были сложными: глубина достигала пяти метров, вода холодная, видимость ограниченная. Водолазам пришлось выполнять сложные манипуляции, чтобы закрепить тросы и безопасно поднять транспортное средство на поверхность.
Автомобиль оказался УАЗ-буханкой. В салоне находились мужчина и его собака. К сожалению, оба погибли. Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
В МЧС России по ЕАО напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности у водоёмов. Дно озёр и рек может быть илистым, а реальная глубина — значительно больше, чем кажется. Съезжать на автомобиле к воде без твёрдого покрытия крайне рискованно.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru