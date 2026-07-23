США хотят возобновить атаки на Иран при помощи стратегических бомбардировщиков

Напомним, что на британской авиабазе Фэрфорд размещены 12 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Ранее они были задействованы в американо-израильской военной операции против Ирана. Их применяли для атаки наиболее важных иранских объектов.
Тем временем вооруженные силы США приступили к новой серии ударов по иранской территории.
Ранее Тегеран заявил, что иранские военные жестко ответят Вашингтону в случае ударов по их ядерным объектам. ВС исламской республики атакуют все «интересы» США на Ближнем Востоке.
При этом Трамп пригрозил Тегерану ударами по мостам и электростанциям в ответ на атаки в Ормузском проливе.
По последним данным, МИД Британии эвакуировал дипломатов из Ирана из-за ситуации с безопасностью.