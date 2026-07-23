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США хотят возобновить атаки на Иран при помощи стратегических бомбардировщиков

Kan: США уведомили Израиль о планах усилить удары по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

США намерены возобновить использование стратегических бомбардировщиков для нанесения ударов по Ирану в ближайшие дни. Соответствующее уведомление Израиль получил от Вашингтона, информирует израильский общественный телеканал Kan.

Напомним, что на британской авиабазе Фэрфорд размещены 12 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Ранее они были задействованы в американо-израильской военной операции против Ирана. Их применяли для атаки наиболее важных иранских объектов.

Тем временем вооруженные силы США приступили к новой серии ударов по иранской территории.

Ранее Тегеран заявил, что иранские военные жестко ответят Вашингтону в случае ударов по их ядерным объектам. ВС исламской республики атакуют все «интересы» США на Ближнем Востоке.

При этом Трамп пригрозил Тегерану ударами по мостам и электростанциям в ответ на атаки в Ормузском проливе.

По последним данным, МИД Британии эвакуировал дипломатов из Ирана из-за ситуации с безопасностью.

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