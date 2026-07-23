«Говорить нам не о чем»: Лоза прокомментировал слухи о конфликте с Куртуковой

Композитор рассказал предысторию ситуации: недавно у него появилось несколько песен, написанных от женского лица, и он отправил их директору Куртуковой. По его словам, композиция не подошла исполнительнице, о чем сообщил ее представитель. Лоза спокойно воспринял отказ и позже подарил песню другой артистке.