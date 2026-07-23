«Говорить нам не о чем»: Лоза прокомментировал слухи о конфликте с Куртуковой

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слухи о конфликте с певицей Татьяной Куртуковой. Он сообщил, что никогда не встречался с артисткой вживую.
Композитор рассказал предысторию ситуации: недавно у него появилось несколько песен, написанных от женского лица, и он отправил их директору Куртуковой. По его словам, композиция не подошла исполнительнице, о чем сообщил ее представитель. Лоза спокойно воспринял отказ и позже подарил песню другой артистке.
— Не подошла и не подошла. Ее спела другая певица. Все, это весь конфликт. Больше говорить нам не о чем, — заявил он в беседе с МУЗ-ТВ на фестивале VK Fest.
Отвечая на вопрос об отношении к коллеге, музыкант подчеркнул, что не испытывает к ней никаких особых чувств, так как в принципе не следит за происходящим на современной эстраде.
— Как я могу к ней относиться? Он поет, она поет, тот поет. И что, я должен ко всем как-то относиться? Отношения не хватит ко всем относиться, — объяснил Лоза.
Ранее Татьяна Куртукова заявила о своих политических амбициях в шоу «Что о тебе думают». Отвечая на вопрос о том, чем бы она хотела заниматься после завершения музыкальной карьеры, артистка призналась, что видит себя в сфере госуправления.