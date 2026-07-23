Секрет долголетия: Life.ru узнал, почему «старый дедушкин» телевизор переживёт новый смарт-гаджет

Многие обращают внимание, что холодильники, телевизоры или радиоприёмники, выпущенные 20−30 лет назад, нередко продолжают работать до сих пор, тогда как современная техника иногда требует ремонта уже через несколько лет эксплуатации. Часто это связывают с намеренным снижением срока службы устройств со стороны производителей. Однако основная причина заключается не столько в маркетинговых решениях, сколько в изменении самой конструкции современной электроники. Об этом Life.ru рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.