«44 секунды тряс кубики»: чемпион мира Айрат Фатыхов — о нардах, нервах и армянах

Фатыхов пришёл в нарды уже взрослым — просто несколько дней подряд наблюдал, как друзья не могут оторваться от доски. Теперь он чемпион России, многократный победитель международных турниров и человек, который перед важнейшими стартами намеренно перестаёт брать кубики в руки. Life.ru поговорил с ним о секундах, решающих исход партии, счастливых бросках, достойных поражениях и семье, без которой, по его словам, чемпионов не бывает.