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13 пьяных водителей поймали в Хабаровском крае за сутки

Всего инспекторы выявили 296 нарушений правил дорожного движения.

За 22 июля на дорогах Хабаровского края произошли два ДТП, в которых пострадали два человека. В одном случае автомобиль врезался в стоящую машину, в другом — в препятствие, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Всего инспекторы выявили 296 нарушений правил дорожного движения. За рулём в состоянии опьянения находились 13 водителей, шестерых из них остановили в Хабаровске.

Ещё 12 человек управляли автомобилями без прав или после их лишения. В краевой столице за такое нарушение задержали одного водителя.

Кроме того, девять автомобилистов не уступили дорогу пешеходам на переходах, пять таких случаев произошли в Хабаровске. Правила перехода проезжей части нарушили четыре пешехода, один из них — в краевом центре.