13 пьяных водителей поймали в Хабаровском крае за сутки

За 22 июля на дорогах Хабаровского края произошли два ДТП, в которых пострадали два человека. В одном случае автомобиль врезался в стоящую машину, в другом — в препятствие, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Всего инспекторы выявили 296 нарушений правил дорожного движения. За рулём в состоянии опьянения находились 13 водителей, шестерых из них остановили в Хабаровске.
Ещё 12 человек управляли автомобилями без прав или после их лишения. В краевой столице за такое нарушение задержали одного водителя.
Кроме того, девять автомобилистов не уступили дорогу пешеходам на переходах, пять таких случаев произошли в Хабаровске. Правила перехода проезжей части нарушили четыре пешехода, один из них — в краевом центре.