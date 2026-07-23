Железнодорожник отсудил 500 тысяч у РЖД за травму на работе в ЕАО

Биробиджанский транспортный прокурор подал иск к ОАО «РЖД» после обращения пострадавшего железнодорожника. Мужчина в октябре прошлого года при замене пути Облученской дистанции повредил плечо и кисть. Травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Причиной стало то, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда. Суд встал на сторону прокурора и обязал ОАО «РЖД» выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.