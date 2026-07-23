Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций

FT: в ЕС могут разрешить перевозку СПГ из РФ в третьи страны ещё на год.

Источник: Комсомольская правда

Новый пакет санкций ЕС против России может позволить странам-членам Союза в течение еще одного года транспортировать российский СПГ в третьи страны. При этом срок может быть продлен. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов.

«Сделка, которая еще должна быть одобрена послами из 27 стран ЕС в четверг, позволит компаниям из блока продолжать перевозить экспортный СПГ из Москвы в третьи страны в течение 12 месяцев», — говорится в публикации.

При этом, как отмечается, объемы поставок сжиженного природного газа будут ограничены показателями 2025 года.

Напомним, что Греция заблокировала согласование 21-го пакета антироссийских санкций. Афины выступили против введения ограничений на перевозку российского СПГ европейскими судами в третьи страны.

Так, согласование 21-го пакета санкций ЕС против России отложено до 23 июля. Решение по потолку цен на нефть также заморожено на неделю, хотя планировалось принять ограничения до 15 июля.