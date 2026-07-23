В Британии раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций

Новый пакет санкций ЕС против России может позволить странам-членам Союза в течение еще одного года транспортировать российский СПГ в третьи страны. При этом срок может быть продлен. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов.
«Сделка, которая еще должна быть одобрена послами из 27 стран ЕС в четверг, позволит компаниям из блока продолжать перевозить экспортный СПГ из Москвы в третьи страны в течение 12 месяцев», — говорится в публикации.
При этом, как отмечается, объемы поставок сжиженного природного газа будут ограничены показателями 2025 года.
Напомним, что Греция заблокировала согласование 21-го пакета антироссийских санкций. Афины выступили против введения ограничений на перевозку российского СПГ европейскими судами в третьи страны.
Так, согласование 21-го пакета санкций ЕС против России отложено до 23 июля. Решение по потолку цен на нефть также заморожено на неделю, хотя планировалось принять ограничения до 15 июля.