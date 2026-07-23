Трамвайные пути по ул. Шеронова в Хабаровске укладывают по особой технологии

Около одного километра «бесшовных» трамвайных путей появится в Хабаровске по улице Шеронова к 1 сентября 2026 года в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По этому же маршруту на участке дороги для автотранспорта от ул. Волочаевской до ул. Ленина полностью обновят дорожное покрытие с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона, который обеспечивает высокую прочность, долговечность и устойчивость к механическим и климатическим воздействиям. Техническая готовность маршрута — 60%. Губернатор края Дмитрий Демешин оценил промежуточный результат в ходе объезда объектов Хабаровска, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Строительный сезон на Дальнем Востоке короткий, и это обязывает нас регулярно ездить с инспекциями и проверять своевременное выполнение работ. Сегодня мы увидели высокую степень участия подрядчиков. Убежден, что к осени этот участок дороги и путей будет сдан», — отметил Дмитрий Демешин.
Чтобы добиться эффекта «бесшовности», трамвайные пути укладывают по особой технологии: минимум стыков, качественная сварка, плавный ход.
«У нас будет полное примыкание: пути уложим практически вровень асфальта — зазор между плитой и головкой рельса будет не более 5 мм. Дополнительно сделаем “бархатный”, то есть сварной путь. Контракт на оказание сварных работ заключен, материал закуплен и первый его компонент будет доставлен уже в среду. В четверг начнем сваривать около 20 швов в день. В течение 10 дней полностью закончим и зайдем на асфальтирование», — подчеркнул директор подрядной организации ООО «ДорРемСтрой» Владимир Кукушкин.
На сегодняшний день все готово к обустройству трамвайного пути: материалы закуплены в полном объеме — 4 км рельсов, 3 тыс шпал, полностью собран один из путей, ведется работа по монтажу переезда и замене шпал для балансировки.
В ходе встречи глава региона обозначил, что такие пути нужно сделать и на других дорогах города.
«Мы несколько участков дорог делаем одновременно, примерно в одни и те же сроки. Обсудили, что нужно все трамвайные километры дорог в центре сделать “бесшовными”, качественными, а также организовать удобные и комфортные переезды, чтобы наши водители не разбивали подвески», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Трамвайные пути по ул. Шеронова в Хабаровске укладывают по особой технологии. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Трамвайные пути по ул. Шеронова в Хабаровске укладывают по особой технологии. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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В этом году в Хабаровске выполняется ремонт шести участков автомобильных дорог общего пользования протяженностью 6 километров, а также реконструкция путепроводной развязки.
«В порядок приводятся улицы Запарина, Серышева, Выставочная, Шеронова, проспект 60-летия Октября, бульвар Москвитина и путепроводная развязка на пересечении улицы Юности и проспекта 60-летия Октября», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Напомним, с 2019 по 2024 годы в рамках президентского национального проекта отремонтировано 224 км автомобильных дорог.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске продолжается благоустройство Уссурийского и Амурского бульваров.