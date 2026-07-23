Трамвайные пути по ул. Шеронова в Хабаровске укладывают по особой технологии

«У нас будет полное примыкание: пути уложим практически вровень асфальта — зазор между плитой и головкой рельса будет не более 5 мм. Дополнительно сделаем “бархатный”, то есть сварной путь. Контракт на оказание сварных работ заключен, материал закуплен и первый его компонент будет доставлен уже в среду. В четверг начнем сваривать около 20 швов в день. В течение 10 дней полностью закончим и зайдем на асфальтирование», — подчеркнул директор подрядной организации ООО «ДорРемСтрой» Владимир Кукушкин.