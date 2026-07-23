Герпетолог назвала байками и анекдотами новости о нашествии змей в Приморье

Дошла очередь и до морских змей. Ранее в СМИ говорилось, что они ещё опаснее наземных, а их яд сильнее кобриного. По словам Ирины Масловой, за все годы научных наблюдений — немногим более 50 лет — приморские герпетологи достоверно зафиксировали лишь шесть заходов в летнее время в российские воды Японского моря двух видов морских змей: двуцветная пеламида — четыре захода и большой морской крайт — два. При этом, предупреждает герпетолог, обычные сухопутные полозы — амурский и узорчатый — могут переплывать небольшие проливы между островами, и несведущий человек может принять их за морских змей.