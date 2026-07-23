Герпетолог назвала байками и анекдотами новости о нашествии змей в Приморье

В социальных сетях и новостных лентах можно увидеть тревожные публикации о якобы расплодившихся ядовитых змеях. Они разошлись по интернету и вызвали у людей то, что кандидат биологических наук, герпетолог ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН Ирина Маслова называет Великой Путаницей. Эксперт детально разобрала ключевые, по её мнению, ошибки, которые кочуют из одного издания в другое. Подробнее — в материале ИА PrimaMedia.
Первый и главный из мифов, по словам учёного, это гадюки, которых якобы можно встретить по всему Приморью.
«Гадюки в Приморском крае встречаются только на севере Приморья», — подчеркнула Ирина Маслова.
На остальной территории края, включая Владивосток и популярные пляжи, гадюк нет. Те змеи, которых жители встречают на юге региона, — это щитомордники.
В ряде публикаций также утверждается, что аномальная жара прошлого года создала благоприятные условия для размножения рептилий. Якобы было больше яиц и выше выживаемость молодняка. На самом деле, как поясняет Ирина Маслова, аномальная жара для местных видов — вовсе не благо. Они адаптированы к приморским климатическим условиям, и экстремально высокие температуры, напротив, ведут к угнетённому состоянию многих видов, особенно новорождённых змеёнышей.
Жара, по словам герпетолога, не могла спровоцировать ударную яйцекладку — это два не связанных друг с другом явления. Кроме того, ядовитые змеи Приморья — уссурийский и средний щитомордники, а также сахалинская гадюка — яйца вообще не откладывают. У них яйцеживорождение: оболочка яйца лопается ещё в момент его выхода из змеи, змеёныши тут же расползаются и ведут самостоятельный образ жизни.
Ещё одно расхожее заблуждение, по словам специалиста, это то, что молодые змеи якобы подросли, стали активнее и часто прячутся в прибрежной траве и кустарниках. Ирина Маслова приводит данные учётов на острове Русский в июне и июле 2026 года: никакого, даже минимального, всплеска численности змей не зафиксировано, отмечает она. По отдельным видам наблюдается даже её снижение.
Отдельного упоминания, по мнению герпетолога, заслуживает попытка населить Приморье несуществующими видами. В соцсетях фигурировали «гадюки обыкновенная и восточная». Никакой «восточной» гадюки в природе не существует, напоминает учёный. В Приморском крае распространены два вида щитомордников: уссурийский и средний. Сахалинская гадюка, которая является подвидом гадюки обыкновенной, обитает только на севере региона — в Тернейском, Пожарском и Красноармейском районах. И даже там увидеть её очень сложно — в большей части этих районов встречаются и доминируют те же щитомордники.
Комментируя информацию о «смертельных случаях», Ирина Маслова подчёркивает, что летальный исход был один. По международной шкале обитающие в Приморье щитомордники не относятся к категории смертельно ядовитых змей. Особую опасность они могут представлять для аллергиков и тяжелобольных людей.
«Нам повезло жить в регионе, где отсутствуют реально очень опасные змеи. В России даже не разработана сыворотка для этой группы змей. В год с укусами щитомордников в наши больницы поступает от 5 до 46 человек, и за 15 последних лет, исключая последний год, в больницах Владивостока не было зафиксировано ни одного летального исхода», — уточняет Ирина Маслова.
Дошла очередь и до морских змей. Ранее в СМИ говорилось, что они ещё опаснее наземных, а их яд сильнее кобриного. По словам Ирины Масловой, за все годы научных наблюдений — немногим более 50 лет — приморские герпетологи достоверно зафиксировали лишь шесть заходов в летнее время в российские воды Японского моря двух видов морских змей: двуцветная пеламида — четыре захода и большой морской крайт — два. При этом, предупреждает герпетолог, обычные сухопутные полозы — амурский и узорчатый — могут переплывать небольшие проливы между островами, и несведущий человек может принять их за морских змей.
Реальность же, по словам эксперта, куда прозаичнее, чем может казаться.
«Меньше всего любая змея хочет встретиться с человеком. Это не клещ или комар, которые стремятся “познакомиться” с вами поближе. Мы для змей выглядим как хищники. Они нас боятся. Сбегают и прячутся при первой возможности. Кусают, только защищаясь», — резюмирует Ирина Маслова.
Если змеи селятся возле дома или на даче, значит, там есть корм — мыши и крысы, а также хорошие убежища: заросли травы, груды камней, крупные трещины в фундаменте. На популярных пляжах Владивостока нашествия ждать не стоит, а при неизбежных прогулках по зарослям достаточно внимательно смотреть под ноги.
Напомним, что спасатели Владивостока отловили амурского полоза, который заполз на перила возле торгового центра «Бачурин». Змею вывезли за черту города.