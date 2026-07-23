Синоптик Макарова рассказала, может ли дойти до России аномальная жара из Европы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Аномальная жара, превышающая 40 градусов, которая сейчас наблюдается в некоторых европейских странах, может дойти и до России, однако в ближайшие пять дней этого не произойдет. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
«В принципе, ничего не исключается. Но на наших картах на Западе температура пока ниже нормы — аномалия достигает минус 5 градусов, но она потихонечку уменьшается. Около нормы температура будет 26-го. То есть, по крайней мере, в ближайшую пятидневку нам это [приход аномальной жары] не грозит», — сказала Макарова.
Она добавила, что обычно эти волны жары смещаются с Запада на Восток, так что до России добраться все-таки могут. Однако их скорость неизвестна, и какое-то время они могут держаться на месте.