Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани не исключил, что ЕС может отказаться от новых крупных санкций против России. Об этом пишут «Известия».
«Последующие шаги Брюсселя ожидаются гораздо меньшими по масштабу… В действительности это признание того, что прежний подход себя не оправдал и близится к завершению», — пояснил евродепутат.
Как отметил Мариани, задержка с принятием 21-го пакета говорит о кризисе санкционной политики ЕС. Основную нагрузку несут экономики стран Европы, тогда как Москва адаптируется к ограничениям, добавил евродепутат.
Напомним, что накануне Греция заблокировала 21-й пакет антироссийских санкций.
Кроме этого, The New York Times писала, что Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы не только выдерживать санкции, но и успешно противостоять западной стратегии.