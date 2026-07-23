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Во Франции признали санкции против РФ тупиковыми

Евродепутат Мариани: ЕС может отказаться от крупных санкций против России.

Источник: Комсомольская правда

Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани не исключил, что ЕС может отказаться от новых крупных санкций против России. Об этом пишут «Известия».

«Последующие шаги Брюсселя ожидаются гораздо меньшими по масштабу… В действительности это признание того, что прежний подход себя не оправдал и близится к завершению», — пояснил евродепутат.

Как отметил Мариани, задержка с принятием 21-го пакета говорит о кризисе санкционной политики ЕС. Основную нагрузку несут экономики стран Европы, тогда как Москва адаптируется к ограничениям, добавил евродепутат.

Напомним, что накануне Греция заблокировала 21-й пакет антироссийских санкций.

Кроме этого, The New York Times писала, что Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы не только выдерживать санкции, но и успешно противостоять западной стратегии.

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