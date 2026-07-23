Дмитрий Демешин: «Невозможно развить территорию, которую знаешь только по отчётам»

— Невозможно развивать территорию, которую знаешь только по отчетам. Я убежден: если мы говорим о развитии туризма, то должны сами увидеть то, что предлагаем людям. Именно поэтому я принял участие в экспедиции по северу Хабаровского края, которая показала, насколько уникальна природа региона. После восхождения мы прошли водным маршрутом и посетили одну из самых необычных природных точек мира — место, где одна река разделяется на два потока и уходит сразу в бассейны двух океанов — Тихого и Северного Ледовитого. Это не просто красивый природный объект. Это огромный потенциал для развития экологического, научного и экспедиционного туризма, — отметил глава региона.