Дмитрий Демешин: «Невозможно развить территорию, которую знаешь только по отчётам»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты» о важности развития туризма в регионе. На сегодняшний день здесь ведут благоустройство экологических троп, смотровых площадок, настилов и подходов к уникальным природным объектам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Туризм — это не только красивые виды. Это прежде всего уважение к природе и комфорт людей. Очень важно, чтобы, открывая новые маршруты, мы одновременно сохраняли уникальные природные территории. Поэтому сегодня мы уделяем большое внимание благоустройству популярных туристических мест. Для меня принципиально важно, чтобы люди могли любоваться природой, не причиняя ей вреда. То же самое касается озера Амут, озера Хрустального и многих других знаковых мест края, — сказал Дмитрий Демешин.
Особое внимание губернатор уделил реке Делькю, которая протекает на склонах горы Берилл в Охотском округе. Вершину, превышающую 1,8 тысячи метров над уровнем моря, он покорил в начале июля.
— Невозможно развивать территорию, которую знаешь только по отчетам. Я убежден: если мы говорим о развитии туризма, то должны сами увидеть то, что предлагаем людям. Именно поэтому я принял участие в экспедиции по северу Хабаровского края, которая показала, насколько уникальна природа региона. После восхождения мы прошли водным маршрутом и посетили одну из самых необычных природных точек мира — место, где одна река разделяется на два потока и уходит сразу в бассейны двух океанов — Тихого и Северного Ледовитого. Это не просто красивый природный объект. Это огромный потенциал для развития экологического, научного и экспедиционного туризма, — отметил глава региона.
К слову, на вершине горы путешественники установили флаг Хабаровского края с целью показать, что регион является территорией открытий. Кроме того, Дмитрий Демешин во время экспедиции в очередной раз подтвердил, что при формировании маршрутов необходимо разговаривать именно с профессиональными туристами.
— Развитие туризма невозможно без постоянного диалога с теми, кто этим занимается профессионально. Во время экспедиции я увидел, насколько искренне люди переживают за свои маршруты, насколько глубоко знают территорию и сколько сил вкладывают в ее популяризацию. Именно такие инициативы государство должно поддерживать, — добавил он.
В числе целей губернатор также отметил активную популяризацию путешествий по краю.
— Если мы хотим, чтобы о Хабаровском крае узнавали больше, мы должны сами рассказывать о его возможностях, показывать его красоту, уникальную природу, историю и людей. Моя задача как губернатора — сделать так, чтобы как можно больше людей захотели приехать сюда хотя бы один раз. А приехав — обязательно захотели вернуться, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало о розыгрыше путевки среди путешественников на Шантарские острова.