В Омсукчане строят новую котельную и спорткомплекс по нацпроекту

В посёлке Омсукчан Магаданской области идёт строительство блочно-модульной котельной. Новый объект должен обеспечить стабильным теплом весь населённый пункт и создать необходимый резерв для систем отопления. Задача властей — ввести котельную в эксплуатацию уже в отопительном сезоне 2026−2027 годов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов осмотрел строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. Необходимость крытой площадки для занятий спортом и проведения соревнований жители округа обсуждали на встречах с руководством региона. Место для ФОКа выбрали с учётом шаговой доступности — рядом находятся бассейн, молодёжный клуб и школа. Это позволит местным жителям, особенно детям, заниматься спортом в комфортных условиях круглый год.
В Омсукчане также продолжается благоустройство. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным, в посёлке установили современные игровые комплексы. Площадки оборудованы травмобезопасным покрытием, появились новые тротуарные дорожки, малые архитектурные формы и зоны отдыха.
Сергей Носов поручил региональному министерству строительства совместно с администрацией муниципалитета уделить особое внимание озеленению. Губернатор потребовал обустроить газоны и высадить деревья, чтобы сделать посёлок более уютным для жизни.
Работы по всем трём объектам находятся на личном контроле главы региона. Власти намерены завершить строительство в установленные сроки, чтобы жители Омсукчана получили качественное теплоснабжение, современный спорткомплекс и благоустроенные общественные пространства.
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