В Омсукчане строят новую котельную и спорткомплекс по нацпроекту

Губернатор Магаданской области Сергей Носов осмотрел строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. Необходимость крытой площадки для занятий спортом и проведения соревнований жители округа обсуждали на встречах с руководством региона. Место для ФОКа выбрали с учётом шаговой доступности — рядом находятся бассейн, молодёжный клуб и школа. Это позволит местным жителям, особенно детям, заниматься спортом в комфортных условиях круглый год.