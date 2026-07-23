15-метрового советского солдата подсветят над Амуром в Хабаровске

На набережной Хабаровска завершают строительство крупнейшего в России памятника Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Центральной фигурой станет 15-метровый советский солдат, а архитектурная подсветка сделает монумент заметным с Амура, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Дмитрий Демешин.
Основание памятника уже готово: строители установили 164 сваи и использовали 2,6 тысячи тонн бетона. Монумент возводят возле центральной лестницы набережной, работы вышли на заключительный этап.
Проект выбрали в январе из семи лучших вариантов, представленных Российскому военно-историческому обществу. Памятник посвятят участникам Маньчжурской стратегической наступательной операции, которые менее чем за месяц освободили Северо-Восточный Китай и Северную Корею от японской оккупации.
«Этот монумент — память о подвигах дальневосточников, меньше чем за месяц освободивших Северо-Восточный Китай и Северную Корею от японской оккупации и защитивших границы Родины. Мы буквально облекаем историю в бетон и металл», — отметил Дмитрий Демешин.
На пилонах разместят названия Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Краснознамённой Амурской флотилии. Открытие планируют провести в сентябре, приурочив его к 81-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.