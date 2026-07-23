15-метрового советского солдата подсветят над Амуром в Хабаровске

«Этот монумент — память о подвигах дальневосточников, меньше чем за месяц освободивших Северо-Восточный Китай и Северную Корею от японской оккупации и защитивших границы Родины. Мы буквально облекаем историю в бетон и металл», — отметил Дмитрий Демешин.