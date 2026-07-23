Названы регионы с наибольшим ростом подростковой преступности

Так, на Чукотке число несовершеннолетних преступников выросло в шесть раз — с одного человека в январе-июне 2025 года до шести за аналогичный период в 2026 году. В Кабардино-Балкарии число несовершеннолетних, совершивших преступления, увеличилось более чем втрое — с 16 до 58 человек. Кроме того, в Чеченской Республике в период с января по июнь 2025 года подростков, совершивших преступления, отмечено не было, однако уже за аналогичный период 2026 года их количество увеличилось до восьми.