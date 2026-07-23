Вулканолог Демянчук объяснил частые пепловые выбросы на вулкане Шивелуч

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июля. /ТАСС/. Практически ежедневные пепловые выбросы на вулкане Шивелуч связаны с ростом нового купола в кратере исполина. При этом извержение Шивелуча идет по классическому сценарию, сообщил ТАСС руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.
«На Шивелуче практически ежедневно происходят пепловые выбросы, при этом сегодняшнее извержение началось еще в феврале. Активность исполина связана с ростом нового купола, который уже выше предыдущего, традиционно, рост таких куполов и сопровождается частыми пепловыми выбросами», — рассказал Демянчук.
По мнению ученого, после заполнения старого кратера куполами на Шивелуче произойдет новое катастрофическое извержение: «Это будет, вероятнее, лет через 50−100: извержение будет подобно тем, что произошли в 1964 году и в 2023 году», — рассказал вулканолог.
Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, его возраст — 60−70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.