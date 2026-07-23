Вулканолог Демянчук объяснил частые пепловые выбросы на вулкане Шивелуч

По мнению ученого, после заполнения старого кратера куполами на Шивелуче произойдет новое катастрофическое извержение: «Это будет, вероятнее, лет через 50−100: извержение будет подобно тем, что произошли в 1964 году и в 2023 году», — рассказал вулканолог.