Один навык: Учёные выяснили, что скрывающие деньги изменяют половинкам в 5 раз чаще

Похожая логика нашла подтверждение в исследовании об изменах. Учёные из Университета Бригама Янга из Прово, штат Юта, несколько лет наблюдали за двумя тысячами супружеских пар. Оказалось: тот, кто флиртует на стороне, чаще одновременно скрывает от партнёра и деньги — вероятность именно финансового вранья у него выше на 49%, вероятность измены без денежного обмана — на 219%, а если считать оба вида сразу — почти в пять раз выше, на 458%. Проще говоря: дело не в том, что одно тянет за собой другое, а в том, что это, судя по всему, один и тот же навык. Кто умеет вести с партнёром незаметную вторую жизнь, легко использует его в любой из доступных зон — сегодня не сказал про сумму на карте, завтра не сказал про переписку.