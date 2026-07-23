Французский историк дал характеристику Владимиру Путину

Историк отметил, что неоднократно имел возможность личного общения с главой государства. Малиновски рассказал, что впервые он увидел Путина на трибуне во время Парада Победы в Москве в 2015 году, куда был приглашен по случаю 70-летия Победы. Это событие, по его словам, произвело на него глубокое впечатление.