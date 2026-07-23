Французский историк дал характеристику Владимиру Путину

Французский историк Пьер Малиновски охарактеризовал президента России Владимира Путина как человека, способного мгновенно понимать людей, обладающего высоким уровнем культуры и образования.
«Это человек исключительной культуры и образования. Но главное — он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд», — сказал эксперт для РИА Новости.
Малиновски с 2017 года постоянно проживает в Москве.
Историк отметил, что неоднократно имел возможность личного общения с главой государства. Малиновски рассказал, что впервые он увидел Путина на трибуне во время Парада Победы в Москве в 2015 году, куда был приглашен по случаю 70-летия Победы. Это событие, по его словам, произвело на него глубокое впечатление.
Напомним, что ранее глава Якутии Айсен Николаев передал Путину традиционный якутский нож с гравировкой: «Верховному главнокомандующему от воинов-якутян». Подарок был вручен от лица бойцов республики.