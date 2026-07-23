Вратарь Кабо-Верде Возинья попал в символическую сборную ЧМ-2026 по версии ФИФА

После финального свистка на страницу Возиньи в Instagram*. обрушилась лавина интереса. Всего за сутки аудитория футболиста выросла на 10 миллионов. К текущему моменту общее число подписчиков достигло отметки в 29,5 млн. Это наибольшее число фолловеров для футбольных голкиперов. Сначала представитель Кабо-Верде обошёл бельгийца Тибо Куртуа (18 млн), став самым популярныи среди действующих стражей ворот, а затем опередил и легенду сборной Испании и «Реала» Икера Касильяса (20,4 млн) и вышел на первое место в истории. В последние годы 40-летний вратарь выступал за португальский «Шавеш», а теперь ищет новый клуб.