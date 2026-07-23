На месте бывшего приюта в Ирландии обнаружили останки почти ста младенцев

На территории бывшего приюта для матерей и детей в городе Туам графства Голуэй в Ирландии обнаружили останки около 100 младенцев. Об этом в среду, 22 июля, сообщило ирландское издание The Journal.ie, ссылаясь на Управление по раскопкам (ODAIT).
— Новые данные добавили 22 останка к предыдущему числу из 77, обнаруженных за последний год, — сказано в статье.
Отмечается, что раскопки на территории бывшего приюта продолжаются.
В 2014 году местный историк Кэтрин Корлесс сообщила, что c 1925 по 1961 год в канализационной системе приюта в городке Туам было захоронено 796 младенцев и маленьких детей. В 2017 году спецкомиссия обнаружила значительное количество останков детей в подземных резервуарах под садом около приюта. С тех пор криминалисты поэтапно ведут раскопки на территории учреждения.
Археологи и специалисты начали работы 14 июля 2025 года, изучая участки вокруг мемориального сада. В эксгумации участвуют 18 международных специалистов — археологи, антропологи и судмедэксперты.