На месте бывшего приюта в Ирландии обнаружили останки почти ста младенцев

В 2014 году местный историк Кэтрин Корлесс сообщила, что c 1925 по 1961 год в канализационной системе приюта в городке Туам было захоронено 796 младенцев и маленьких детей. В 2017 году спецкомиссия обнаружила значительное количество останков детей в подземных резервуарах под садом около приюта. С тех пор криминалисты поэтапно ведут раскопки на территории учреждения.