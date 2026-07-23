Арест автомобиля заставил жителя Хабаровского края погасить алименты

Житель района имени Полины Осипенко выплатил более 400 тысяч рублей долга по алиментам после ареста автомобиля. Вместе с задолженностью мужчина перечислил исполнительский сбор в размере 66 тысяч рублей, сообщили в УФССП России по Хабаровскому краю.