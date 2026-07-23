Арест автомобиля заставил жителя Хабаровского края погасить алименты

Житель района имени Полины Осипенко выплатил более 400 тысяч рублей долга по алиментам после ареста автомобиля. Вместе с задолженностью мужчина перечислил исполнительский сбор в размере 66 тысяч рублей, сообщили в УФССП России по Хабаровскому краю.
Ранее суд обезал сельчанина содержать несовершеннолетнего ребёнка, однако долгое время выплаты он не производил. Приставы возбудили исполнительное производство, но мужчина продолжал уклоняться от погашения долга.
Сотрудники ведомства установили, что должнику принадлежит автомобиль, и наложили на машину арест. Владельца предупредили, что транспорт могут продать, если он не исполнит решение суда в установленный срок.
Перспектива лишиться автомобиля заставила мужчину полностью рассчитаться по алиментам. После уплаты долга и исполнительского сбора требования производства были исполнены.