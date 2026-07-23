В Аргентине установят памятную табличку с именем скульптора Степана Эрьзи

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июля. /ТАСС/. Памятную табличку с именем скульптора Степана Эрьзи установят в провинции Чако, где он создал свои работы из местных пород дерева. Об этом ТАСС сообщила глава представительства Россотрудничества в Аргентине Дина Оюн.
«Мы провели в Чако в рамках Скульптурной биеннале памятное мероприятие, посвященное Степану Эрьзе. От Русского дома передали памятную табличку, которую установят в здании фонда El Fog? n de los Arrieros, где он работал», — сказала она.
На мероприятии вице-президент фонда Марсело Густин отметил, что Эрьзя оставил заметный след в культурном наследии Чако. Скульптор приехал в Аргентину в 1927 из-за интереса к местным породам дерева — кебрачо и альгарробо. «Эрьзя начинал с работы по мрамору, но, открыв для себя деревья Чако, в первую очередь кебрачо, он нашел материал, который окончательно определил его художественное творчество вплоть до его смерти в 1959 году», — рассказал Густин.
В 2026 году исполняется 150 лет со дня рождения Степана Эрьзи, настоящая фамилия которого Нефедов. Он родился в селе Баево Симбирской губернии (сейчас — территория Мордовии) в семье крестьянина, в разные годы жил и работал на Урале, Кавказе, в Италии, Франции и Аргентине. Псевдоним художник взял в честь этнической группы эрьзя, входящей в состав мордовских народов. В 1950 году Эрьзя вернулся в Советский Союз, взяв с собой созданные за прошедшие десятилетия работы.
Его произведения хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, Мордовском республиканском музее изобразительных искусств, а также в зарубежных собраниях.