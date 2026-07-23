В Аргентине установят памятную табличку с именем скульптора Степана Эрьзи

В 2026 году исполняется 150 лет со дня рождения Степана Эрьзи, настоящая фамилия которого Нефедов. Он родился в селе Баево Симбирской губернии (сейчас — территория Мордовии) в семье крестьянина, в разные годы жил и работал на Урале, Кавказе, в Италии, Франции и Аргентине. Псевдоним художник взял в честь этнической группы эрьзя, входящей в состав мордовских народов. В 1950 году Эрьзя вернулся в Советский Союз, взяв с собой созданные за прошедшие десятилетия работы.