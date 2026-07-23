В РФ хотят искать колорадского жука при помощи дронов

В России хотят искать колорадских жуков на полях картофеля при помощи БПЛА и нейросетей. Соответствующую систему разработали в Центре искусственного интеллекта Новосибирского госуниверситета (НГУ).
«Сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета приступили к полевым испытаниям системы, которая позволяет с помощью беспилотника обнаруживать и точно локализовать очаги заражения картофельных полей колорадским жуком», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
Сообщается, что оснащённый четырьмя камерами дрон летает на высоте 3−4 м над кустами картофеля. Компьютер получает изображения с камер и детектирует взрослых колорадских жуков поштучно. Эти данные отображаются на карте поля.
Система позволит обрабатывать поражённые жуком участки локально и снизить расход инсектицидов. Это должно также положительно повлиять на окружающую среду.
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