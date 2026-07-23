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Сердце подростка из Приморья чуть не остановилось после 8 банок «энергетика»

В Краевую детскую клиническую больницу № 1 поступил 16-летний парень с выраженной тахикардией, высоким давлением, тремором, тошнотой и приступом тревоги. Накануне, пытаясь справиться со стрессом после ссоры, он выпил 8 банок энергетика и стакан кофе. Врачи диагностировали у подростка нарушение сердечного ритма и первичную гипертензию. Состояние пациента удалось стабилизировать, но теперь ему предстоит наблюдение у педиатра.

В Краевую детскую клиническую больницу № 1 поступил 16-летний парень с выраженной тахикардией, высоким давлением, тремором, тошнотой и приступом тревоги. Накануне, пытаясь справиться со стрессом после ссоры, он выпил 8 банок энергетика и стакан кофе. Врачи диагностировали у подростка нарушение сердечного ритма и первичную гипертензию. Состояние пациента удалось стабилизировать, но теперь ему предстоит наблюдение у педиатра и кардиолога.