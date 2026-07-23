Молодёжь «газует» не только в соцсетях: Учёные обнаружили влияние зумеров на изменение климата

Рост выбросов в странах с низким уровнем дохода частично связан с тем, что молодые люди потребляют больше пищи. Это ставит перед политиками сложную задачу: как сократить выбросы, не нанося ущерба достижениям в области питания. Исследователи рекомендуют политикам сосредоточиться на просвещении и изменении поведения, реформировать школьную и молодёжную пищевую среду, а также найти баланс между экологическими требованиями и потребностями в питании.