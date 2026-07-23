В Красноярске полицейские бесплатно проконсультируют жителей по правовым вопросам

В Красноярске 23 июля пройдет День бесплатной юридической помощи. Его организуют Главное следственное управление ГУ МВД России по Красноярскому краю и региональное отделение Ассоциации юристов России.
Прием граждан пройдет с 11:00 до 14:00 в общественной приемной МУ МВД России «Красноярское» по адресу: улица Ленина, 92. Жителей будут консультировать сотрудники органов предварительного следствия, адвокаты и профессиональные юристы. Обратиться можно по вопросам уголовного, гражданского, жилищного и семейного права.
Также специалисты помогут разобраться с нормами действующего законодательства, защитой прав социально уязвимых категорий граждан, составлением заявлений, жалоб и процессуальных документов. Прием пройдет в порядке живой очереди. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы по своему правовому вопросу, если они есть.
Полный график приемов на год размещен на сайте Ассоциации юристов России.