В Красноярске полицейские бесплатно проконсультируют жителей по правовым вопросам

Также специалисты помогут разобраться с нормами действующего законодательства, защитой прав социально уязвимых категорий граждан, составлением заявлений, жалоб и процессуальных документов. Прием пройдет в порядке живой очереди. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы по своему правовому вопросу, если они есть.