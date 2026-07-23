В Хабаровске появится два новых памятника: победе над милитаристской Японией и героям СВО. Ход строительства объектов проинспектировал губернатор края Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы строим самый знаковый на Дальнем Востоке памятник воинам-дальневосточникам, победившим японцев в 1945 году. Жители Хабаровского края и других регионов проливали кровь за мир, и в память об их подвигах мы воздвигаем огромный монумент. Мы рассчитываем открыть его в очередную годовщину победы во Второй мировой войне», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Первый новый символ памяти скоро появится на хабаровской набережной. Величественный 15-метровый монумент — высотой с пятиэтажный дом — увековечит подвиг советских воинов, разгромивших милитаристскую Японию и поставивших точку во Второй мировой войне.
В центре композиции — фигура советского солдата-триумфатора, запечатлевшая славу Маньчжурской стратегической наступательной операции. Но создатели памятника напоминают: эта победа была не только военной. Мемориал расскажет историю освобождения Северо-Восточного Китая и Северной Кореи от японской оккупации, вернув память о тех, кто принес мир на эти земли.
В Хабаровске создают масштабные мемориалы двум великим подвигам. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В Хабаровске создают масштабные мемориалы двум великим подвигам. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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К середине лета у монумента уже заложен несокрушимый фундамент для долгой жизни. Чтобы памятник стоял веками, строители забили в грунт 164 сваи и подготовили под заливку массивную бетонную чашу объемом 2600 тонн. Саму скульптуру доставят из мастерской в город до 10 августа. На гранитных пилонах мемориала высекут названия всех фронтов, где плечом к плечу сражались дальневосточники. А когда стемнеет, бронзовый солдат будет оживать в лучах специальной архитектурной подсветки, напоминая прохожим о цене великой Победы.
Напомним, инициатива создания этого мемориала принадлежит губернатору. В январе 2026 года Российское военно-историческое общество выбрало лучший проект из семи представленных макетов. Оценку конкурсным работам давали председатель РВИО Владимир Мединский, глава региона Дмитрий Демешин и заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.
Второй объект возводится на площади Славы, он станет данью уважения участникам специальной военной операции. Первую половину обновленного пространства — пилоны и скульптуру — откроют уже 3 сентября этого года, полностью завершат обустройство мемориала уже к 9 мая.
Сейчас на площадке идут активные работы: выполнена разборка старых конструкций, забетонированы 64 буронабивные сваи, ведется устройство свайного поля под скульптуру. Мемориал будет включать два новых пилона с именами защитников и многофигурную композицию.
В Хабаровске создают масштабные мемориалы двум великим подвигам. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В Хабаровске создают масштабные мемориалы двум великим подвигам. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В Хабаровске создают масштабные мемориалы двум великим подвигам. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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«Два новых пилона и скульптурная композиция завершат архитектурный замысел площади Славы. Но главное — они соединят в едином пространстве судьбы героев разных исторических эпох: от участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов до сегодняшних защитников — бойцов специальной военной операции», — отметил глава региона.
Возведение мемориала ведется за счет краевого бюджета, на эти цели направлено более 106 млн рублей.
Губернатор подчеркнул, что сегодня история вновь проверяет дальневосточников на прочность. Жители края свято чтят подвиги предков и видят, как их потомки продолжают ратные традиции, отстаивая интересы страны в зоне СВО.
«Многие жители края отправились защищать страну в ходе специальной военной операции. Ровно так же, как наши деды и прадеды сражались за мир и свободу в 40-х годах. Мы обязаны сохранить эту связь и передать ее следующим поколениям», — акцентировал Дмитрий Демешин.