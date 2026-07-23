В Хабаровске создают масштабные мемориалы двум великим подвигам

К середине лета у монумента уже заложен несокрушимый фундамент для долгой жизни. Чтобы памятник стоял веками, строители забили в грунт 164 сваи и подготовили под заливку массивную бетонную чашу объемом 2600 тонн. Саму скульптуру доставят из мастерской в город до 10 августа. На гранитных пилонах мемориала высекут названия всех фронтов, где плечом к плечу сражались дальневосточники. А когда стемнеет, бронзовый солдат будет оживать в лучах специальной архитектурной подсветки, напоминая прохожим о цене великой Победы.