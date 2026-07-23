Хабаровскую стройфирму оштрафовали на 2 млн за подарки железнодорожнику

Строительную компанию оштрафовали на 2 млн рублей за передачу имущества сотруднику Дальневосточной железной дороги. Взамен он помогал фирме быстрее получать разрешения на работы на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщили в Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратуре.
В 2021—2022 годах представители организации передали железнодорожнику винтовые сваи стоимостью более 600 тысяч рублей, которые понадобились ему для установки забора возле дома. Позже должностное лицо получило от компании снегоотбрасыватель ещё за 120 тысяч рублей.
За эти подарки сотрудник ДВЖД ускорял оформление документов, необходимых строительной фирме для работы на железнодорожных объектах. Коррупционную схему выявила транспортная прокуратура во время проверки.
В отношении компании возбудили административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Суд признал организацию виновной и назначил штраф в размере 2 млн рублей.