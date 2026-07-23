Хабаровскую стройфирму оштрафовали на 2 млн за подарки железнодорожнику

В 2021—2022 годах представители организации передали железнодорожнику винтовые сваи стоимостью более 600 тысяч рублей, которые понадобились ему для установки забора возле дома. Позже должностное лицо получило от компании снегоотбрасыватель ещё за 120 тысяч рублей.