Отставка бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского указывает на готовность украинского президента Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном давлении. Такое мнение в среду, 22 июля, высказал журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер, который находится в Киеве.
— И друзья, и враги здесь, на Украине, это видят. Они понимают, что при достаточном давлении украинский лидер может довольно быстро сдаться, — заявил он на Youtube, отвечая на вопрос ведущего о последствиях отставки Сырского.
Многие его коллеги отмечают, что в действиях Зеленского нет никакой последовательности, добавил корреспондент.
— Если борьба за власть между кланами внутри страны обострится, то это может стать очень опасным для Украины, — заключил Ваннер.
Ранее Александр Сырский заявил, что продолжит служить Украине вне зависимости от должности. По его словам, за время руководства изменения затронули не только ведение боевых действий, но и структуру ВСУ. Так, на Украине был создан отдельный род войск — Силы беспилотных систем, которые прошли путь от отдельных подразделений до полноценной структуры.