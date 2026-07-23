Welt: Отставка Сырского указывает на готовность Зеленского сдаться под давлением

Ранее Александр Сырский заявил, что продолжит служить Украине вне зависимости от должности. По его словам, за время руководства изменения затронули не только ведение боевых действий, но и структуру ВСУ. Так, на Украине был создан отдельный род войск — Силы беспилотных систем, которые прошли путь от отдельных подразделений до полноценной структуры.