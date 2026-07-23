В Хабаровском крае за сутки в двух ДТП пострадали два человека

В Хабаровском крае за 22 июля зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий травмы получили два человека. Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги дежурных суток. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По видам ДТП статистика выглядит так: один наезд на стоящее транспортное средство и один наезд на препятствие. Обстоятельства каждого происшествия выясняются.
Всего за сутки инспекторы выявили 296 нарушений правил дорожного движения. Особую тревогу вызывает количество водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Таких нарушителей оказалось 13 человек. Шестеро из них были остановлены в Хабаровске. В отношении всех возбуждены административные дела по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и статье 12.26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования). В отдельных случаях материалы переданы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.
Девять водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на переходах (статья 12.18 КоАП РФ). Из них пять случаев произошли в Хабаровске. В то же время четыре пешехода нарушили правила перехода проезжей части (статья 12.29 КоАП РФ), из них один случай — в краевой столице.
Ещё 12 водителей управляли автомобилями, не имея прав или будучи лишёнными права управления (части 1 и 2 статьи 12.7 КоАП РФ). Один из них был остановлен в Хабаровске. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
Госавтоинспекция Хабаровского края напоминает участникам дорожного движения о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения и необходимости строгого соблюдения правил. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и убеждаться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
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