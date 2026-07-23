Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения после вспышки кишечной инфекции в кафе Хабаровска

На грани закрытия оказалось заведение «Суши Стар».

Источник: AmurMedia

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провело эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания «Суши Стар» (ИП Кисюк А. А.). Поводом стали экстренные извещения о регистрации случаев острой кишечной инфекции у горожан, связавших свое недомогание с употреблением еды из этого заведения, сообщает пресс-служба Управления.

Инспекторы выявили ряд критических нарушений санитарных норм, создающих прямую угрозу здоровью посетителей:

Антисанитария на кухне: кухонную посуду моют в той же ванне, где размораживают сырое сырье. Более того, один и тот же сотрудник убирает туалет и моет полы во всем заведении.

Отсутствие контроля: в цехах нет бактерицидных ламп, а стеллажи для чистой посуды используют как склад для дезинсектицидной химии.

Документальный хаос: заведение не проводит производственный контроль качества, администрация не предоставила медицинские книжки персонала, а на оборудовании отсутствует маркировка.

Рецептура без правил: в технологических картах блюд не прописаны условия хранения, сроки годности и даже органолептические показатели готовой продукции.

На данный момент эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация остается на строгом контроле Управления Роспотребнадзора. По результатам проверки ведомство примет решение о мерах административного воздействия в отношении ИП Кисюк А. А., вплоть до приостановки деятельности предприятия.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в связи с выявлением грубых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, помимо протокола об административном правонарушении суд запретил деятельность предприятия общественного питания «За обе щёки» ИП Ганиева Гайрата Норкул угли.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше