Роспотребнадзор выявил грубые нарушения после вспышки кишечной инфекции в кафе Хабаровска

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провело эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания «Суши Стар» (ИП Кисюк А. А.). Поводом стали экстренные извещения о регистрации случаев острой кишечной инфекции у горожан, связавших свое недомогание с употреблением еды из этого заведения, сообщает пресс-служба Управления.
Инспекторы выявили ряд критических нарушений санитарных норм, создающих прямую угрозу здоровью посетителей:
Антисанитария на кухне: кухонную посуду моют в той же ванне, где размораживают сырое сырье. Более того, один и тот же сотрудник убирает туалет и моет полы во всем заведении.
Отсутствие контроля: в цехах нет бактерицидных ламп, а стеллажи для чистой посуды используют как склад для дезинсектицидной химии.
Документальный хаос: заведение не проводит производственный контроль качества, администрация не предоставила медицинские книжки персонала, а на оборудовании отсутствует маркировка.
Рецептура без правил: в технологических картах блюд не прописаны условия хранения, сроки годности и даже органолептические показатели готовой продукции.
На данный момент эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация остается на строгом контроле Управления Роспотребнадзора. По результатам проверки ведомство примет решение о мерах административного воздействия в отношении ИП Кисюк А. А., вплоть до приостановки деятельности предприятия.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в связи с выявлением грубых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, помимо протокола об административном правонарушении суд запретил деятельность предприятия общественного питания «За обе щёки» ИП Ганиева Гайрата Норкул угли.